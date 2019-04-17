Продлён арест фигуранту дела о гибели девяти рабочих в шахте Соликамска

В Перми продлили арест фигуранту дела о смерти рабочих в шахте Соликамска, сообщили Накануне.RU в Ленинском райсуде города.

Напомним, вечером 22 декабря 2018 г. произошло возгорание в строящемся стволе №4. Сотрудники подрядной организации ФГУП УС-30 не смогли выбраться из задымленной шахты. Спасатели предприняли шесть безуспешных попыток добраться до работников. Во время седьмой попытки нашли тела девяти погибших. По факту ЧП возбуждено дело, арестованы горный мастер Игорь Чукаев, начальник участка №5 объекта шахтостроительного комплекса Максим Канищев, начальник объекта шахтостроительного комплекса СКРУ-3 Андрей Артюхин, горный мастер Андрей Купряшкин и инженер по охране труда I категории в компании "УС-30" Святослав Седов.

Вчера до 22 июня продлили арест Куприяшкину и Канищеву, сегодня до того же дня – Седову.