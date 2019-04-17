"Помещения сдадут ночлежкам": хостельеры предрекли обратный эффект подписанного закона

Владельцы хостелов начнут сдавать свои помещения "ночлежкам", и количество жалоб от соседей возрастет, заявила президент Гильдии малых средств размещения Яна Бабина. В отрасли предрекли обратный эффект от подписанного президентом запрета на размещение хостелов в многоквартирных домах. В Госдуме и Совете Федерации не исключают принятие более простого и быстрого перевода таких мини-гостиниц из жилого помещения в нежилое, но пока ни о каких поблажках для хостелов речи не идет, передает корреспондент Накануне.RU.

Законодателям пришлось запретить хостелам размещаться в многоквартирных домах из-за многочисленных жалоб в комитет Госдумы по жилищной политике. Большинство регионов с этим согласились, рассказал зампред комитета Сергей Пахомов на пресс-конференции в НСН.

"Отрасль сама себя не отрегулировала, чтобы не мешать жильцам. Хостелы приходят туда, где тихо и спокойно. Но прежде, чем прийти на территорию спокойства граждан, каждый хостел должен подумать, как он будет себя там вести", - сказал депутат.

Согласно новому закону, размещать бюджетную гостиницу в помещении многоквартирного дома можно будет только в том случае, если оно будет переведено в нежилой фонд, оснащено шумоизоляционным оборудованием, охранными и противопожарными системами, а также сейфами для ценных вещей.

Хостельеры сами виноваты в том, что за три года существования законопроекта они не вышли с предложениями. Их бизнес и раньше был запрещен, принятая инициатива лишь сняла отдельные противоречия, заявил депутат.

Сенатор Игорь Фомин добавил, что выход из ситуации у владельцев хостелов есть: они могут перевести помещение из жилого в нежилое, отказаться от бизнеса или сдавать те же помещения в аренду.

Законом о запрете хостелов в многоквартирных домах проблема не решится, напротив, жалоб от жильцов станет еще больше, считает президент Гильдии малых средств размещения Яна Бабина.

"Ночлежки прикрывались названием "хостел", а под удар попали легальные средства размещения. Этим законом мы проблему с ночлежками не решили, люди просто уйдут в другую практику: владельцы хостелов просто будут сдавать площади таким же ночлежкам. Количество жалоб в комитет по жилищной политике увеличится", - сказала Яна Бабина.

Многие жильцы скорее согласились бы на хостел в своем подъезде, чем на ночлежку. Президент гильдии напомнила о примерах, когда владельцы легальных средств размещения за свой счет ремонтировали подъезды, чинили инженерные сети.

Стоимость квартир в подъезде с хостелом на 10-15% ниже, чем в соседних подъездах, возразил депутат Госдумы.

"Никто не хочет хостелы в квартиры. Поблажек не будет!" – заявил Сергей Пахомов и призвал представителей сервисов по бронированию номеров с 1 октября не принимать заявки на размещение в хостелах.

По словам депутата, такие туристические города, как Барселона и Прага, якобы давно идут по пути полного запрета хостелов.

Перевод из жилого фонда в нежилой – мероприятие практически неосуществимое, особенно для Санкт-Петербурга, где 80% "качественных средств размещения" находятся в жилых домах. Первая трудность, с которой столкнулся хостельеры, - необходимость отдельного входа в свое помещение, заметила Яна Бабина.

Законодатели не исключили, что в дальнейшем рассмотрят вопрос об упрощении этого процесса.

Запрет хостелов приведет к закрытию 5% от всего гостиничного рынка, добавил сенатор Фомин. При этом член Совфеда не исключил, что из-за этого решения вырастут цены в традиционных гостиницах.