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Происшествия Челябинская область

Ребенок, спасенный из-под завалов дома в Магнитогорске, пройдет курс реабилитации в Челябинске

Ребенок, пострадавший при обрушении подъезда в Магнитогорске, пройдет курс реабилитации в Челябинске.

Как рассказали в пресс-службе регионального минздрава, реабилитация мальчика продолжается и дает прекрасные результаты.

"По итогам телемедицинского консилиума с участием главных специалистов минздрава Челябинской области и специалистов Челябинской областной детской клинической больницы принято решение о переводе Вани на реабилитацию в ЧОДКБ", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщало Накануне.RU, рано утром 31 декабря в результате взрыва газа произошло обрушение подъезда дома по улице Карла Маркса. Погибли 39 человек. Мальчика удалось спасти после почти суток с момента обрушения. Ребенок получил серьезные обморожения, также у него была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма.

14 февраля мальчика выписали из московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. На следующий день он вместе с мамой вернулся домой в Магнитогорск.

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Ребенок, спасенный из-под завалов дома в Магнитогорске, пройдет курс реабилитации в Челябинске

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Теги: взрыв газа, обрушение подъезда, Магнитогорск, ребенок.



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