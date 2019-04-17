Ребенок, спасенный из-под завалов дома в Магнитогорске, пройдет курс реабилитации в Челябинске
Ребенок, пострадавший при обрушении подъезда в Магнитогорске, пройдет курс реабилитации в Челябинске.
Как рассказали в пресс-службе регионального минздрава, реабилитация мальчика продолжается и дает прекрасные результаты.
"По итогам телемедицинского консилиума с участием главных специалистов минздрава Челябинской области и специалистов Челябинской областной детской клинической больницы принято решение о переводе Вани на реабилитацию в ЧОДКБ", - говорится в сообщении.
Как ранее сообщало Накануне.RU, рано утром 31 декабря в результате взрыва газа произошло обрушение подъезда дома по улице Карла Маркса. Погибли 39 человек. Мальчика удалось спасти после почти суток с момента обрушения. Ребенок получил серьезные обморожения, также у него была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма.
14 февраля мальчика выписали из московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. На следующий день он вместе с мамой вернулся домой в Магнитогорск.