Медведев рассказал, как Россия войдет в 20-ку рейтинга Doing Business

Правительство РФ ставит задачу войти в первую 20-ку рейтинга Doing Business и для этого планирует сделать условия для ведения бизнеса в России более комфортными, сказал премьер Дмитрий Медведев во время отчета в Госдуме.

По словам премьера, в России нужна деловая среда абсолютно иного качества, передает корреспондент Накануне.RU. В первую очередь, предприниматель должен понимать, что он него хотят.

"Нужно избавить бизнес от избыточных и бессмысленных требований. Поэтому нами предложена регуляторная гильотина, она направлена на отмену всех ранее принятых обязательных требований", - сказал Медведев.

Он добавил, что необходимо совершенствовать законодательство в сфере экономических преступлений. Наказание в виде лишения свободы должно стать редкой и крайней мерой, отметил премьер. "По моему поручению будет разработана концепция нового Кодекса об административных нарушениях. Новый кодекс должен стать четким и компактным", - сказал Дмитрий Медведев.

Кроме того, премьер предложил отменить уголовную ответственность за возврат средств при экспортных операциях. Такой проект будет подготовлен, сказал Медведев. Параллельно ужесточатся санкции за вывод средств и сокрытие активов за рубежом.