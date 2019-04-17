17 Апреля 2019
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Экономика В России

Медведев рассказал, как Россия войдет в 20-ку рейтинга Doing Business

Правительство РФ ставит задачу войти в первую 20-ку рейтинга Doing Business и для этого планирует сделать условия для ведения бизнеса в России более комфортными, сказал премьер Дмитрий Медведев во время отчета в Госдуме.
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По словам премьера, в России нужна деловая среда абсолютно иного качества, передает корреспондент Накануне.RU. В первую очередь, предприниматель должен понимать, что он него хотят.

"Нужно избавить бизнес от избыточных и бессмысленных требований. Поэтому нами предложена регуляторная гильотина, она направлена на отмену всех ранее принятых обязательных требований", - сказал Медведев.

Он добавил, что необходимо совершенствовать законодательство в сфере экономических преступлений. Наказание в виде лишения свободы должно стать редкой и крайней мерой, отметил премьер. "По моему поручению будет разработана концепция нового Кодекса об административных нарушениях. Новый кодекс должен стать четким и компактным", - сказал Дмитрий Медведев.

Кроме того, премьер предложил отменить уголовную ответственность за возврат средств при экспортных операциях. Такой проект будет подготовлен, сказал Медведев. Параллельно ужесточатся санкции за вывод средств и сокрытие активов за рубежом.

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Медведев рассказал, как Россия войдет в 20-ку рейтинга Doing Business

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Теги: Doing Business, дмитрий Медведев, отчет о работе Правительства,



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