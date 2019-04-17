Медведев счёл санкции стимулом работать более эффективно

Глава российского правительства Дмитрий Медведев, выступая с отчётом в Государственной Думе, рассказал о влиянии западных санкций.

Государства, провозглашающие на словах приоритет международного права, действуют с презумпцией вины российского бизнеса и отдельных граждан. С другой стороны, такие санкции - это стимул работать эффективно.

По мнению премьер-министра, отчасти благодаря этому удалось добиться структурных изменений в экономике, в частности валовый продукт вырос на 2%, а впервые с 2011 г. удалось выйти на профицитный бюджет.