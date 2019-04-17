Актера Панкратова-Черного сняли с самолета из-за "недопонимания"

Российского актера Александра Панкратова-Черного сняли с самолета из-за "недопонимания".

Как сообщили РИА Новости в справочной аэропорта Барнаула, в среду утром был задержан московский рейс "Аэрофлота" в связи с "недопониманием на борту одного из пассажиров, которым оказался известный российский актер".

В Сети уже появилось видео, на котором Панкратов-Черный, сидя в бизнес-классе, требует принести ему 100 грамм водки. Однако бортпроводник отказал, а артист обратился к пассажирам, попросив прощения за задержку рейса. После этого его высадили из самолета.

Как сообщало Накануне.RU, в декабре прошлого года другого российского актера Алексея Панина задержали за пьяный дебош на борту самолета авиакомпании "Победа". Инцидент произошел на рейсе "Стамбул – Москва".