Медведев пообещал в ближайшее время закрыть Кучинскую свалку в Балашихе

Премьер-министр Дмитрий Медведев, отчитываясь перед депутатами Госдумы, сообщил, что в ближайшее время будет закрыта Кучинская свалка в Балашихе и ряд других.

Глава правительства отчитался о ликвидации за прошлый год 28 "весьма опасных свалок".

"В планах закрыть и рекультивировать "Черную дыру", Кучинскую, Красный бор. Будем этим заниматься", - резюмировал Медведев, назвав свалки одной из самых острых проблем в стране.

Напомним, в 2017 году жители Балашихи пожаловались президенту РФ Владимиру Путину в ходе "Прямой линии" на огромную свалку рядом с жилыми домами, которую "видно даже из космоса". Глава государства потребовал от местных властей закрыть полигон в течение месяца.