Министр финансов РФ Антон Силуанов едет в Тюмень

Первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов 19 апреля прибудет в Тюмень с официальным визитом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минфина.

В Тюмени он проведет выездное совещание о реализации трех курируемых им национальных проектов: "Международная кооперация и экспорт", "Производительность труда и поддержка занятости", "Развитие МСП". Участниками совещания станут губернатор Тюменской области Александр Моор, ямальский губернатор Дмитрий Артюхов и врио главы Курганской области Вадим Шумков.

Также министр посетит предприятие "Сибнефтемаш", которое производит оборудование для нефтегазовой отрасли и примет участие в церемонии открытия многопрофильного госпиталя "Мать и дитя" в Тюмени.