17 Апреля 2019
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Экономика В России

Медведев предложил Росстату внедрять цифровые технологии для получения реальной картины

Необходимо внедрять цифровые технологии в различные министерства и ведомства, в том числе, в работу Росстата, заявил председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. Во время отчета в Госдуме он заявил, что статистические данные ведомство может получать в онлайн-режиме, передает корреспондент Накануне.RU.
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Порядка 60 министерств и ведомств собирают статистические данные и передают их в Росстат. "Появляются разночтения, которые сразу попадают под информационные лучи", - сказал премьер о критике отчетов госстатистов. При этом точная информация - в интересах государства, бизнеса и жителей, сказал глава кабмина.

"Современные технологии позволяют получать информацию онлайн, в потоковом режиме. Эти данные дают реальную картинку, не методами статистического учета", - сказал дмитрий Медведев. Такая система уже действует в ФНС.

"Эту работу нужно продолжить. Мы заинтересованы в том, чтобы понимать, где находимся, где наши трудности и проблемные места", - сказал премьер.

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Медведев предложил Росстату внедрять цифровые технологии для получения реальной картины

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Теги: Росстат, статистика, цифровые технологии



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