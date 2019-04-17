Канал "1+1" подал в суд на Порошенко за клевету

17 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Как проходила КТО в Тюмени

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика В бывшем СССР Украина

Канал "1+1" подал в суд на Порошенко за клевету

Украинская телерадиокомпания "Студия 1+1" подала иск в Печерский райсуд Киева к пока еще действующему президенту Петру Порошенко с требованием опровергнуть недостоверную информацию и возместить моральный ущерб в размере 1 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба "1+1".
Читайте также:

Компания просит признать клеветническими ряд заявлений Порошенко о канале. Ранее он заявлял, в частности, следующее: "Что бы обо мне ни говорили запуганные Коломойским работники "1+1", ничего общего с правдой это не имеет"; "Главным инструментом распространения лжи в течение последних месяцев, как ни прискорбно, стал "1+1"; "Ничего общего с журналистикой деятельность этого канала сейчас точно не имеет". Также Порошенко утверждал, что канал дублирует новости с российских каналов.

По мнению компанию, это создает у зрителей ложное представление, что информационная деятельность телеканала носит негативный, необъективный и предвзятый характер.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, канал решил подать в суд на Порошенко после того, как 11 апреля он "позорно ворвался в эфир, пользуясь статусом главы государства". При этом в конце марта Порошенко заявил, что сам подаст в суд на канал за ложь в отношении него. Так он прокомментировал передачу, в которой рассказывалось о том, что Порошенко может быть причастен к ряду убийств, в том числе своего родного брата Михаила, чтобы завладеть бизнес-империей, которую тот создал вместе с отцом.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Канал "1+1" подал в суд на Порошенко за клевету

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Украина, Петр Порошенко



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Поддерживаете ли Вы закон об ответственности для "антипрививочников"?

Результаты 1259

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети