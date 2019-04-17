Канал "1+1" подал в суд на Порошенко за клевету

Украинская телерадиокомпания "Студия 1+1" подала иск в Печерский райсуд Киева к пока еще действующему президенту Петру Порошенко с требованием опровергнуть недостоверную информацию и возместить моральный ущерб в размере 1 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба "1+1".

Компания просит признать клеветническими ряд заявлений Порошенко о канале. Ранее он заявлял, в частности, следующее: "Что бы обо мне ни говорили запуганные Коломойским работники "1+1", ничего общего с правдой это не имеет"; "Главным инструментом распространения лжи в течение последних месяцев, как ни прискорбно, стал "1+1"; "Ничего общего с журналистикой деятельность этого канала сейчас точно не имеет". Также Порошенко утверждал, что канал дублирует новости с российских каналов.

По мнению компанию, это создает у зрителей ложное представление, что информационная деятельность телеканала носит негативный, необъективный и предвзятый характер.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, канал решил подать в суд на Порошенко после того, как 11 апреля он "позорно ворвался в эфир, пользуясь статусом главы государства". При этом в конце марта Порошенко заявил, что сам подаст в суд на канал за ложь в отношении него. Так он прокомментировал передачу, в которой рассказывалось о том, что Порошенко может быть причастен к ряду убийств, в том числе своего родного брата Михаила, чтобы завладеть бизнес-империей, которую тот создал вместе с отцом.