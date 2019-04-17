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Общество В России

Медведев заявил, что нельзя бездумно объединять малокомплектные школы

Премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме с отчётом о работе Правительства, рассказал о строительстве новых школ. Сейчас построено 30 школ на 52 тысячи мест. Так как дети проводят там значительную часть времени, они должны обеспечиваться горячим питанием.
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Отдельно Дмитрий Медведев остановился на проблемах образования в сельской местности и посёлках городского типа, заявив, что нельзя бездумно объединять малокомплектные школы.

Школы стали "оптимизировать", т.е. закрывать под предлогом их "неэффективности". 30 апреля 2014 г. Правительство приняло постановление "Об изменениях в отраслях социальной сферы и повышении эффективности образовательных учреждений". По новым правилам, если региональные власти признают учебное заведение неэффективным, то его ликвидируют. Под угрозой оказались многие тысячи школ.

В 1930-х в стране было открыто 25 тыс. преимущественно сельских школ. Сейчас 24 тыс. из этого числа уже закрыты. С 2000 г. закрыто 26 тыс. школ, из них 20 тыс. – именно в селах. Если поделить это на число дней, то получается, что каждый день в стране закрываются 4 школы, из них 3 – на селе! Таким образом, уже 17 лет продолжается настоящий разгром образования с точки зрения его доступности.

Во время "Прямой линии" в 2017 г. президент России Владимир Путин заявил о недопустимости бездумного закрытия школ в селах.

"Мы должны учитывать особенности нашей страны. А особенности заключаются в том, что на ряде наших обширных территорий населенные пункты расположены друг от друга на достаточно большом расстоянии. При такой ситуации, совершенно точно, нам нужно сохранять даже избыточную, если кому-то так думается, социальную сеть. Где-то возможно объединить объекты, а где-то – нет. Об этом заранее нужно думать. Бездумные сокращения недопустимы. В плане социального развития села ничего подобного механически делать нельзя", – сказал Путин.

Скандалы, связанные со слиянием школ, не утихают в регионах. В Перми, например, по некоторым данным, 200 школ могут превратиться в 35 в результате объединения. на Южном Урале в ОНФ поступают обращения жителей, обеспокоенных тенденцией к ликвидации школ в деревнях и поселках.

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Медведев заявил, что нельзя бездумно объединять малокомплектные школы

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Теги: Медведев, Госдума, школы



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