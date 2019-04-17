Медведев заявил, что нельзя бездумно объединять малокомплектные школы

Премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме с отчётом о работе Правительства, рассказал о строительстве новых школ. Сейчас построено 30 школ на 52 тысячи мест. Так как дети проводят там значительную часть времени, они должны обеспечиваться горячим питанием.

Отдельно Дмитрий Медведев остановился на проблемах образования в сельской местности и посёлках городского типа, заявив, что нельзя бездумно объединять малокомплектные школы.

Школы стали "оптимизировать", т.е. закрывать под предлогом их "неэффективности". 30 апреля 2014 г. Правительство приняло постановление "Об изменениях в отраслях социальной сферы и повышении эффективности образовательных учреждений". По новым правилам, если региональные власти признают учебное заведение неэффективным, то его ликвидируют. Под угрозой оказались многие тысячи школ.

В 1930-х в стране было открыто 25 тыс. преимущественно сельских школ. Сейчас 24 тыс. из этого числа уже закрыты. С 2000 г. закрыто 26 тыс. школ, из них 20 тыс. – именно в селах. Если поделить это на число дней, то получается, что каждый день в стране закрываются 4 школы, из них 3 – на селе! Таким образом, уже 17 лет продолжается настоящий разгром образования с точки зрения его доступности.

Во время "Прямой линии" в 2017 г. президент России Владимир Путин заявил о недопустимости бездумного закрытия школ в селах.

"Мы должны учитывать особенности нашей страны. А особенности заключаются в том, что на ряде наших обширных территорий населенные пункты расположены друг от друга на достаточно большом расстоянии. При такой ситуации, совершенно точно, нам нужно сохранять даже избыточную, если кому-то так думается, социальную сеть. Где-то возможно объединить объекты, а где-то – нет. Об этом заранее нужно думать. Бездумные сокращения недопустимы. В плане социального развития села ничего подобного механически делать нельзя", – сказал Путин.

Скандалы, связанные со слиянием школ, не утихают в регионах. В Перми, например, по некоторым данным, 200 школ могут превратиться в 35 в результате объединения. на Южном Урале в ОНФ поступают обращения жителей, обеспокоенных тенденцией к ликвидации школ в деревнях и поселках.