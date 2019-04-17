Писатель Дмитрий Быков госпитализирован в Уфе с отёком мозга

Писатель Дмитрий Быков, который должен был выступить в Уфе, экстренно госпитализирован в одну из местных клиник, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По данным telegram-канала Mash, у Быкова – отек мозга. Врачи созвали консилиум и решили в Москву писателя пока не везти, вечером соберутся еще раз. Сейчас он на искусственной вентиляции легких. Первичный диагноз – энцефалопатия неясного генеза.

Сигнал о помощи поступил с борта в 12.33 16 апреля, уточняет канал. Самолет приземлился в аэропорту только через полчаса, в здравпункте Быков был в 13.13. К врачам писателя доставили в возбужденном состоянии: он размахивал рукам, вскоре ему с трудом сделали ЭКГ. Его держали 5 человек. После здравпункта пострадавшего сразу отправили в больницу.

Главред радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов заявил в своём Telegram, что писатель второй день в реанимационной палате.

"Состояние тяжелое, но стабильное, говорят врачи", - отметил Венедиктов.