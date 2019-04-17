Медведев: России необходимо избежать демографического провала

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе отчета перед депутатами Государственной Думы заявил, что России необходимо избежать демографического провала, как это произошло в 1990-х годах.

Председатель правительства отметил, что это очень сложная задача, но, благодаря мерам поддержке государства, уже есть результаты. Так, продолжительность жизни растет, за год она увеличилась почти до 73 лет. На 7,3% снижена младенческая смертность.

Премьер-министр пообещал, что работа в этом направлении будет продолжена. В частности, по словам Медведева, с 2020 года выплаты при рождении первого ребенка будут получать нуждающиеся семьи, чей доход не превышает двух прожиточных минимумов.