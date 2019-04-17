Медведев пообещал провести всероссийскую диспансеризацию

В России необходимо провести всеобщую диспансеризацию, заявил председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев во время отчета в Госдуме.

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По его словам, вопрос уже назрел и для этого есть все возможности, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам премьера, диспансеризация должна проходить в удобное для пациентов время.

Ранее, напомним, Медведев подписал постановление, позволяющие россиянам проходить диспансеризацию и медосмотр в вечерние часы и в субботу.