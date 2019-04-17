Медведев начал отчет в Госдуме с рассказа о неидеальной жизни в России

Жизнь в России далека от идеала, заявил премьер России Дмитрий Медведев в Госдуме. Порядка 19 млн человек в стране бедные и "живут так, как жить не должны", сказал глава кабмина во время отчета о деятельности Правительства РФ в Госдуме, передает корреспондент Накануне.RU.

Премьер начал свой отчет с темы бедности. Он заявил, что смотреть на доходы каждой семьи нужно индивидуально. Ранее, напомним, он поручил регионам составить потрет бедности в каждом субъекте. Оценка причин бедности позволит более адресно подойти к мерам поддержки, заявил премьер.

"Мы создаем реестр малообеспеченных семей, пилотный проект запущен в восьми регионах", - сказал Медведев.

Он добавил, что решения, принятые в 2018 г., - индексация зарплат, повышение МРОТ - позволили сократить количество бедных в России на 400 тыс. человек.

"Но борьба с бедностью – не только пособия и выплаты, но и возможности, которые государство должно предоставить для того, чтобы россияне больше зарабатывали. Это дополнительное образование, место в детском саду для ребенка, помощь в трудоустройстве, организации своего дела", - сказал премьер.