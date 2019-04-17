Ил-112 впервые покажут широкой публике на МАКС-2019

На авиасалоне МАКС в 2019 году впервые покажут самолет Ил-112 широкой публике. Об этом сообщил замминистра промышленности Олег Бочаров, передает МИА "Россия сегодня".

"Думаю, что Ил-112 в течение летных испытаний, которые вы тоже будете видеть на МАКСе, покажет мысль "Ильюшина", - подчеркнул чиновник.

Как сообщало Накануне.RU, в ПАО "Ил" сменился гендиректор. С 20 апреля компанию возглавит Юрий Грудинин. Прежний руководитель, Алексей Рогозин, покинул эту должность. Произошло это после того, как Ил-112В совершил долгожданный первый полёт.

Эксперты ранее оценили, что Ил-112 пока является штучным экземпляром, пока не предназначенным для гражданских полетов.