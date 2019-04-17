17 Апреля 2019
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Общество За рубежом

Джонни Депп обвинил бывшую жену во вранье суду и подделке улик

Джонни Депп (55) обвинил свою бывшую жену Эмбер Херд (32) в подделке фото и вранье суду.
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В США в самом разгаре судебная битва между бывшими супругами. Накануне в СМИ появилось видео, в котором Эмбер весьма эмоционально рассказывает о домашнем насилии со стороны Джонни.

Депп был в гневе, когда узнал об очередном свидетельстве Херд. Его адвокатская команда считает, что актриса специально записывает жалостливые видео, чтобы эмоционально надавить на судью. В то время как Джонни предоставил видео и фото с камер наблюдения.

Адвокат актера Адам Уолдман сказал The Blast: "Будучи пойманной на лжи, при свидетельствовании 19 человек под присягой, 87 видео с камер наблюдения, аудиозаписей и фотографий, мисс Херд решила придумать новые поддельные свидетельства".

В своем признании, кстати, Эмбер говорит, что действительно ударила мужа, но это была самооборона, поскольку Депп, по ее словам, собирался напасть на сестру актрисы.

Эмбер также предоставила фотографии, на которых их с Деппом квартира запечатлена в ужасном виде как после побоища. Она утверждает, что это последствия ярости Джонни, но Уолдман парирует – у снимков нет метаданных, подтверждающих дату съемки.

Напомним, иск к Эмбер на $50 млн подал несколько недель назад Джонни Депп. Он обвиняет бывшую жену в клевете.

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Джонни Депп обвинил бывшую жену во вранье суду и подделке улик

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Теги: джонни депп, домашнее насилие, эмбер херд, развод, доказательства



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