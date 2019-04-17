17 Апреля 2019
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В Екатеринбург прибудет поезд с японскими блогерами

На следующей неделе, 24 апреля, в Екатеринбург прибудет поезд с японскими блогерами, а также представителями крупных туроператоров и инвестиционных компаний Страны восходящего солнца.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, гости из Японии проведут в столице Среднего Урала целый день. Предполагается, что они побывают на обзорной экскурсии по городу, местам, связанным с российской историей ХХ века и с семьей Николая II. Также японцы будут присутствовать на открытии выставки сысертского фарфора в галерее "Главный проспект", посетят стадион "Екатеринбург-Арена" и презентацию туристического потенциала Свердловской области.

ЧМ-2018, Япония, Сенегал(2018)|Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге проходил матч Японии и Сенегала на ЧМ-2018

Кроме этого, иностранцы съездят на границу Европы и Азии, а также встретятся с представителями властей и турсообщества региона. Организацией программы их пребывания будет заниматься областной центр развития туризма.

Стоит отметить, что поездка организована по линии федерального агентства по туризму с целью продвижения за рубежом национального туристского потенциала и возможностей российских регионов. Состав следует из Владивостока в Москву по Транссибирской магистрали с остановками в крупных городах страны.

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В Екатеринбург прибудет поезд с японскими блогерами

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Теги: блогеры, Япония, Екатеринбург



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