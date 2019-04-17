17 Апреля 2019
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"ЮТэйр" попала под "административку" за то, что пассажирке с детьми-инвалидами пришлось купить 11 билетов на рейс Курган – Москва

Авиакомпания "ЮТэйр" попала под административное преследование со стороны транспортной прокуратуры из-за того, что пассажирке рейса Курган – Москва пришлось купить 11 билетов на самолёт, чтобы добраться в столицу вместе с детьми-инвалидами, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, жительнице Хабаровска пришлось купить 11 билетов, так как ее дети-инвалиды были после операции и не могли самостоятельно передвигаться. Один ребенок и вовсе должен был транспортироваться в самолете лежа. В кассе аэропорта пострадавшей сказали, что только один ребенок займет в самолете 9 мест.

После огласки в "ЮТэйр" заявили, что "российский детский фонд и другие социальные службы не связывались с авиакомпанией, чтобы обсудить условия для безопасной перевозки маломобильных детей". По словам сотрудников перевозчика, пассажирка должна была заранее оповестить о дате планируемого перелета, чтобы сотрудники успели установить в самолете необходимое спецоборудование.

Сургутская транспортная прокуратура возбудила в отношении "ЮТэйр" дела об административных правонарушениях, в частности, по статье "Обман потребителей", сообщает РИА Новости со ссылкой на ответ на запрос председателя комиссии Общественной палаты по поддержке семьи Дианы Гурцкой.

Отметим, в итоге деньги на перелёт собрали благотворители. Руководитель хабаровского краевого отделения "Российского детского фонда" Елена Суркова рассказала Накануне.RU, что после выхода первого сюжета об этой истории на телевидении ей сразу позвонила одна компания, с которой фонд когда-то дружил, и спросила, могут ли они через возглавляемую Сурковой организацию оказать целенаправленную помощь пострадавшей семье.

"Я ответила "Да". Нам прислали 50 тыс. руб., мы их отправили семье", - заявила Суркова.

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"ЮТэйр" попала под "административку" за то, что пассажирке с детьми-инвалидами пришлось купить 11 билетов на рейс Курган – Москва

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Теги: ЮТэйцр, Сургутская транспортная прокуратура, административное дело, Диана Гурцкая



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