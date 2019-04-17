Прикамские коммунисты хотят обязать власти использовать копию Знамени Победы

Фракция КПРФ внесла на рассмотрение в краевое заксобрание законопроект "Об использовании копии Знамени Победы в Пермском крае", передает корреспондент Накануне.RU.

Законопроект включен в повестку завтрашнего заседания Пермского заксобрания. Как следует из пояснительной записки к проекту, в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и с целью увековечивания народного подвига, в знак благодарности потомков победителям фашистских захватчиков проектом закона предлагается в День Победы в обязательном порядке вывешивать на зданиях органов государственной власти Пермского края наряду с государственным флагом РФ и флагом Пермского края вывешивать копии Знамени Победы.

"Кроме того, проектом предлагается установить обязательное использование копии Знамени Победы во время торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы и другим памятным датам, связанным с событиями Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, проводимых органами государственной власти Пермского края", - говорится в пояснительной записке.

Напомним, в прошлом году в Перми разгорелся скандал из-за запрета участвовать в шествии "Бессмертный полк" вместе со Знаменем Победы. Тех, кто пытался пронести 9 мая 2018 г. во время шествия "Бессмертного полка" Знамя Победы перед началом движения колонны, не пускали. Тех же, кто доставал стяг позже, уводили полицейские. Ранее координатор "Бессмертного полка" в Прикамье Анна Отмахова заявила, что "любые полотнища запрещает устав мероприятия". Впоследствии суды отказались признать запрет экстремизмом.