В Челябинской области самовыдвиженцам разрешат участвовать в выборах губернатора

Комитет ЗСО по законодательству одобрил законопроект, разрешающий самовыдвиженцам участвовать в выборах губернатора Челябинской области.

Поправки планируется внести в областной закон о выборах губернатора.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного парламента, предлагается разрешить выдвижение кандидатов в губернаторы не только избирательными объединениями, но и в порядке самовыдвижения. Для этого самовыдвиженцы должны уведомить облизбирком о намерении участвовать в выборах и собрать в свою поддержку 0,5% подписей от числа избирателей, а также депутатов представительных органов муниципальных образований.

Кроме того, увеличена предельная сумма всех расходов кандидата из средств его избирательного фонда до 150 млн руб. При проведении повторного голосования сумма увеличивается на 20%. Также изменения предусматривают возможность голосования по месту нахождения избирателя.

Напомним, Алексей Текслер на своей первой пресс-конференции заявил, что намерен пойти на выборы губернатора Челябинской области в качестве самовыдвиженца. "Единая Россия" ранее уже заявила о своей готовности поддержать врио на выборах главы области. Однако Текслер дистанцировался от партии и намерен консолидировать вокруг себя и другие общественные и политические силы.