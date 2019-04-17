Уход Матвиенко из Совфеда усилит Володина и ознаменует начало масштабного транзита власти

Валентина Матвиенко может покинуть Совет федерации, а ее место, по данным СМИ, займет Сергей Нарышкин. Нынешнему председателю верхней палаты парламента прочат пост руководителя Пенсионного фонда. Пресс-секретарь Матвиенко называл это "слухами".

По предварительной информации "Коммерсанта", Матвиенко может занять Пенсионный фонд, чтобы сделать эту структуру влиятельной.

Возможный уход Матвиенко из Совфеда будет обсуждаться на встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая состоится в мае. Как говорят источники в госструктурах, данный вопрос довольно предметно обсуждается с декабря 2018 года.

Высокопоставленный федеральный чиновник сказал, что рассматривается вариант с переходом Матвиенко на пост главы ПФР. Социальная тематика спикеру не чужая: с сентября 1998 года по весну 2003 года она была бессменным вице-премьером, курировавшим социальный блок, в четырех кабинетах министров.

Версию активно обсуждают в политических телеграм-каналах. "Как-то вот так" считает, что пост ПФР для Матвиенко станет понижением, и аргументирует следующим образом:

"Пост главы Пенсионного фонда для "аппаратного монстра" Матвиенко мелок, не её масштаб; установить отношения с Володиным и Госдумой не удалось, Кремлю нужен "дружный" парламент; Нарышкин настроил работу с иностранными разведками в СВР и хочет "камбэк" в публичную политику; Нарышкин дружен с Володиным — объединение двух палат необходимо для избежания "законодательных войн".

Сам Володин, напомним, недавно предложил внести поправки в Конституцию с тем, чтобы усилить роль парламента в стране и больше контролировать Правительство из Госдумы.

Также большое будущее прочит Нарышкину ТК "Незыгарь":

"Также говорят, что Нарышкин стал неформальным лидером сообщества Сети/ внешней разведки, новым Примаковым. Неформальный статус лидера разведсообщества формализует статус главы обновленной верхней палаты парламента и третьего лица в государстве".

Пресс-секретарь Валентины Матвиенко отказался от комментариев, назвав ее уход "слухами в газетных публикациях". Тем не менее, эксперты рассматривают эти сообщения не как слухи, а скорее как прощупывание почвы.

Директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин уверен, что появление таких сообщений обусловлено двумя факторами: Матвиенко скоро исполнится 70 лет, плюс скоро истечет срок ее полномочий как сенатора.

"Два ключевых параметра есть – поэтому лиц, которые будут участвовать в принятии этого решения, подталкивают к этому информационно", - сказал Салин Накануне.RU.

Что же касается кандидатур Сергея Нарышкина или даже Юрия Воробьева, то какие бы заслуги или провалы в СВР не приписывали первому названному кандидату, его работа на посту спикера Госдумы становится определяющей. Он зарекомендовал себя абсолютным технократом, и если он займет это место в прежнем амплуа – в амплуа спикера Госудмы – то Совет федерации станет еще менее заметной политической структурой, чем сейчас, уверен политолог. Ну а Юрий Воробьев вообще на год старше Матвиенко, поэтому его кандидатуру всерьез можно не рассматривать.

Кроме того, возможное переназначение спикера СФ – Пенсионный фонд – это не "мелкий масштаб" – это просто передача под ее управление больших ресурсов. В данном случае формально это понижение, но на самом деле повышение, считает Павел Салин.

"Это будет серьезное аппаратное повышение с точки зрения распоряжения ресурсами, но именно по этой причине, я уверен, представители среди финансистов и системных либералов серьезно этому воспротивятся. Потому что сейчас, если возникают какие-то противоречия, то они решаются на уровне кулуарных договоренностей, а госпожа Матвиенко – игрок другого уровня, она будет пытаться наладить собственные правила, и это никому из правительственных финансистов не нужно", – объясняет эксперт.

Наконец, следует отметить, что на это решение может повлиять и транзит власти, который может начаться в скором времени – тогда Валентине Матвиенко в любом случае придется "пересаживаться". Соответственно, такие слухи могут служить поводом начать этот процесс раньше.

"В любом случае Матвиенко в перспективе ближайшего времени (не месяцев, но одного-двух лет) покинет свой пост. Если это не произойдет сейчас, то это произойдет в рамках транзита политической системы", – сказал Салин Накануне.RU.