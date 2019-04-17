Шнуров снова прошелся по Собчак – за комментарии про Нотр-Дам и интервью с Волочковой
Сергей Шнуров (45) все никак не оставит в своих комментариях Ксению Собчак (37). Телеведущая и музыкант уже в несколько раундов сразились в поэтической дуэли в Instagram, но новости про Ксению явно постоянно попадают на глаза фронтмену группы "Ленинград". Поэтому он опубликовал очередной матерный опус, в котором затронул и нашумевшее интервью Собчак с Анастасией Волочковой, и более свежие ее высказывания, например, по поводу пожара в соборе Парижской Богоматери.
"Шедевр не служит. Держат всех оковы.
Тому причиной их кармическая связь".
Она сидела в бане с Волочковой,
И о высоком говорила сторонясь.
"Ох, бедные, ребята соборяне,
Сходили б, что ли, с горя в минарет.
Горят их вотчины, виной тому Собянин,
Которого на всех, конечно, нет.
Наглядно, видишь, пропадает роскошь.
И не уволить тех, кого пора.
А ты Настёна, что язык полощешь?
Плеси-ка ковшик сразу из ведра.
Где ихний разум, непонятно сразу?
Хотя, казалось, вроде бы Париж.
Ещё одну скажу, пожалуй, фразу,
Уж если ты её не говоришь.
Они, конечно, суки точно ******,
Камнями бутики уже ******.
Им строили метро, ввели тоннели.
Неблагодарные козлы, не то что наши.
Пусть слухи ходят *****, или не *****,
Подумаешь, что репортаж идёт из бани.
Эх, нам с тобой страной бы управлять.
Ну, а Москвой пускай опять Собянин".
В комментариях многие скептически настроены. "Сергей, у вас на Собчак полыхает похлеще пожара в Нотр-Даме", - пишет пользователь с ником t_kuzne4ik.