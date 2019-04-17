Шнуров снова прошелся по Собчак – за комментарии про Нотр-Дам и интервью с Волочковой

Сергей Шнуров (45) все никак не оставит в своих комментариях Ксению Собчак (37). Телеведущая и музыкант уже в несколько раундов сразились в поэтической дуэли в Instagram, но новости про Ксению явно постоянно попадают на глаза фронтмену группы "Ленинград". Поэтому он опубликовал очередной матерный опус, в котором затронул и нашумевшее интервью Собчак с Анастасией Волочковой, и более свежие ее высказывания, например, по поводу пожара в соборе Парижской Богоматери.

"Шедевр не служит. Держат всех оковы.

Тому причиной их кармическая связь".

Она сидела в бане с Волочковой,

И о высоком говорила сторонясь.

"Ох, бедные, ребята соборяне,

Сходили б, что ли, с горя в минарет.

Горят их вотчины, виной тому Собянин,

Которого на всех, конечно, нет.

Наглядно, видишь, пропадает роскошь.

И не уволить тех, кого пора.

А ты Настёна, что язык полощешь?

Плеси-ка ковшик сразу из ведра.

Где ихний разум, непонятно сразу?

Хотя, казалось, вроде бы Париж.

Ещё одну скажу, пожалуй, фразу,

Уж если ты её не говоришь.

Они, конечно, суки точно ******,

Камнями бутики уже ******.

Им строили метро, ввели тоннели.

Неблагодарные козлы, не то что наши.

Пусть слухи ходят *****, или не *****,

Подумаешь, что репортаж идёт из бани.

Эх, нам с тобой страной бы управлять.

Ну, а Москвой пускай опять Собянин".

В комментариях многие скептически настроены. "Сергей, у вас на Собчак полыхает похлеще пожара в Нотр-Даме", - пишет пользователь с ником t_kuzne4ik.