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Экономика Пермский край

Глава фонда Моногорода.рф поддержала объединение трёх монотерриторий Прикамья

В Перми прошла встреча губернатора Максима Решетникова и заместителя председателя ВЭБ.РФ, генерального директора фонда Моногорода.рф Ирины Макиевой. Разговор шёл о поддержке фондом моногородов, объединении муниципальных образований. Кроме того, Макиева высоко оценила объединение территорий края и предложила применить этот опыт к трём моногородам края, сообщили Накануне.RU в пресс-центре краевого правительства.

Сегодня в Прикамье – восемь моногородов, два из них имеют – территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). 2 апреля в рамках рабочего визита в регион премьера Дмитрия Медведева такой статус получила Нытва. Как ожидается, это позволит диверсифицировать экономику города, снизить зависимость от градообразующего предприятия.

На встрече с Макиевой Решетников отметил, что для края очень важно усиливать те территории опережающего социально-экономического развития, которые уже созданы.

"Мы не гонимся за новыми ТОСЭР. Сейчас важно раскрутить территории, уже получившие этот статус. Чтобы был качественный экономический рост", - заявил Решетников.

Макиева особое внимание обратила на развитие ТОСЭР "Чусовой". Ранее у города были проблемы, а сейчас это развивающаяся территория. В Чусовом работают 10 резидентов, которые открыли новые производства и помогают изменить город, дать ему новую жизнь. Кроме того, она считает удачным опыт объединения территорий в регионе.

Чусовой, Пермский край(2017)|Фото: yandex.ru

"Я хотела бы его тиражировать на другие моногорода. Пермский край показал, как сделать процесс объединения экономически эффективным. Понимаю, что при объединении количество чиновников будет сокращаться, но зато для горожан будет много выгод", - отметила Макиева.

Речь идет об объединении трех моногородов – Горнозаводска, Пашия и Тёплой горы. Это позволит местному бизнесу, реализующему инвестиционные проекты, получать поддержку Фонда развития моногородов. Компании смогут получать льготные займы, поддержку в виде финансирования строительства и (или) реконструкции объектов инженерной и транспортной инфраструктуры к инвестиционным площадкам.

О преимуществах для предпринимателей-резидентов моногородов Ирина Макиева рассказала на семинаре "Академии моногородов" в ходе воркшопа "Новые решения для моногородов", в том числе о продукте "10-250", в рамках которого предпринимателям предоставляется льготный займ в размере от 10 до 250 млн руб. под 0% на 15 лет.

"Сегодня была буря эмоций со стороны предпринимателей, никто не верит, что можно получить бесплатно деньги. Тут есть опция, которую надо знать, — такой займ можно получить, предоставив банковскую гарантию. Гарантия будет стоить в среднем это 1,5-2% годовых. Но я считаю, что даже если сложить эту гарантию, получить займ под 2% годовых в России — это эксклюзивные условия", - заявила Макиева.

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Глава фонда Моногорода.рф поддержала объединение трёх монотерриторий Прикамья

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Теги: Ирина Макиева, Максим Решетников, моногород, Чусовой, Нытва, ТОСЭР



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