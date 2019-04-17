Кокорин и Мамаев останутся под арестом до сентября: суд отклонил апелляцию

В среду в Московском городском суде прошло рассмотрение апелляции нападающего питерского "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, ранее арест спортсменов и других фигурантов дела об избиении людей в Москве был продлен до сентября этого года. Позже данный вердикт был обжалован.

В результате суд вынес решение об отклонении апелляции футболистов. Отбывать срок в СИЗО продолжит и младший брат Кокорина 19-летний Кирилл, а также их приятель Александр Протасовицкий.

Напомним, недавно свидетели по делу рассказали новые подробности драк с участием Кокорина и Мамаева.