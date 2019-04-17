В S7 Space сменился гендиректор

Бывший руководитель "Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры" (ЦЭНКИ) Рано Джураева назначена гендиректором S7 Space ("С7 космические транспортные системы"), сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

"S7 Group сообщает о назначении Рано Джураевой на должность генерального директора ООО "С 7 Космические Транспортные Системы" (S7 Space) с 31 марта 2019 года", - говорится в сообщении.

Совет директоров компании принял такое решение в связи с истечением полномочий прежнего гендиректора Сергея Сопова.

Напомним, РКК "Энергия" год назад завершила сделку по продаже активов проекта "Морской старт" компании S7 Group. Холдинг приобрел корабль Sea Launch Commander, платформу Odyssey с установленным оборудованием ракетного сегмента, наземное оборудование в американском порту Лонг-Бич и товарный знак Sea Launch.