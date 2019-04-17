В Воронеже пенсионерке пришлось добираться до больницы на коленях

Воронежской пенсионерке, чтобы попасть к врачу, пришлось добираться до больницы на коленях.

Пожилая женщина вынуждена была ползти ко входу в медучреждение, опираясь на трость.

Пенсионерке, у которой проблемы с ногами, не помог даже охранник, который курил на крыльце больницы, сообщает РЕН-ТВ.

Ранее 70-летняя пациентка больницы в городе Ковылкино в Мордовии была вынуждена ползти по лестнице со сломанной ногой. в СМИ появилась информация о том, что пенсионерка ползла, так как лифт не работал, а пандусы и коляски в больнице отсутствовали.