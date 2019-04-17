17 Апреля 2019
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Происшествия Свердловская область

В Екатеринбурге во время пожара погибли четверо рабочих

В Екатеринбурге на пожаре погибли четверо рабочих. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, все случилось в ночь на 17 апреля: в ходе тушения возгорания в подвале дома по улице Прохожая были найдены тела четырех мужчин 1989, 1995, 1996 и 1998 годов рождения. Выяснилось, что в данном доме они проводили строительные работы.

По предварительным данным, все могли погибнуть от отравления продуктами горения. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

На месте происшествия работают представители СКР, а также сотрудники МЧС и полиции. Допрашиваются свидетели, назначен комплекс необходимых экспертиз. Также выясняются точный очаг и причина возгорания.

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В Екатеринбурге во время пожара погибли четверо рабочих

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Теги: рабочие, пожар, Екатеринбург



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