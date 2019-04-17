17 Апреля 2019
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Происшествия Челябинская область

В Челябинске застройщика могут привлечь к уголовной ответственности

В Челябинске прокуратура поставила вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении строительной компании "Радуга", сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

В 2017 году компания получила 12 разрешений на строительство жилых домов в Курчатовском районе, которое ведется с привлечением денег дольщиков.

В ходе проверки был выявлен ряд нарушений законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, свидетельствующих о совершении уголовно-наказуемых деяний.

"Так, установлены факты переуступки права требования по заключенным ранее договорам долевого участия без фактической оплаты либо перевода долга на нового участника. Также установлены факты перераспределения ООО СК "Радуга" денежных средств участников долевого строительства домов", - рассказали в прокуратуре.

Сейчас материалы проверки направлены в полицию для решения вопроса об уголовном преследовании неустановленных лиц из числа руководителей и учредителей компании.

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В Челябинске застройщика могут привлечь к уголовной ответственности

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Теги: застройщик, дольщики, СК Радуга,



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