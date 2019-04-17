17 Апреля 2019
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Политика Свердловская область

В Екатеринбурге сформировали новый градостроительный совет

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский утвердил новый состав градостроительного совета города. Постановление уже опубликовано в издании "Екатеринбургский вестник". В состав градсовета вошли 24 человека, 16 из них - чиновники муниципалитета, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Новым председателем совета назначили заместителя главы по вопросам капитального строительства и землепользования Алексея Бирюлина, а его заместителем - начальника департамента архитектуры и градостроительства Алексея Храмова. Также в совет вошёл главный архитектор города и экс-глава градсовета Михаил Вяткин.

Строительный бизнес представляет Владимир Крицкий ("ЛСР. Недвижимость – Урал"). В совет вошли и главный архитектор архитектурного бюро "In.Form" Тимур Абдуллаев, главный градостроитель Центрального НИПИ Министерства строительства РФ Григорий Мазаев.

Из администрации Екатеринбурга: заместитель главы города о вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов, начальник департамента экономики Алексей Прядеин и председатель комитета по строительству Николай Сметанин.

Отметим, градостроительный совет Екатеринбурга работал с 2015 года, его председателем был архитектор Михаил Вяткин. В сентябре 2018 года Александр Якоб подписал постановление об упразднении архитектурно-градостроительного совета города. Последним проектом, обсуждаемым на градсовете при губернаторе, стал проект храма святой Екатерины.

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В Екатеринбурге сформировали новый градостроительный совет

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Теги: Градсовет, Александр Якоб, Александр Высокинский, совет, Екатеринбург



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Ранее 20.09.2018 16:07 Мск Якоб распустил градсовет Екатеринбурга

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