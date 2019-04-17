Порошенко анонсировал "вывод российских войск" из Донбасса после своего переизбрания

Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что после своей победы на президентских выборах он соберет лидеров "нормандской четверки" (Россия, Украина, Германия, Франция), которые решат "вывести российские войска с украинской территории". Об этом он сказал на канале "112 Украина".

По словам олигарха, встреча состоится в мае или июне и примет также решение о разоружении вооруженных сил ДНР и ЛНР и введении иностранных войск под эгидой ООН.

Он сказал, что это не делалось раньше, так как в России ждали, что Порошенко проиграет выборы. Но в мае Франция и Германия согласуют свои действия с США и предложат России провести такую встречу, возможно, 6 июня - в 75-ю годовщину высадки союзников в Нормандии.

"Мы соберемся вчетвером, и у нас есть четкая программа, что мы сделаем, чтобы наконец на многострадальную землю Украины пришел мир", – сказал Порошенко.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил информацию об участии Владимира Путина в этих мероприятиях. Пока таких планов у Путина нет, отметил Песков.

Многие украинские пользователи пишут, что перед вторым туром выборов Порошенко готов обещать что угодно. Напомним, его рейтинг составляет всего 25%.