Юрий Грудинин назначен гендиректором ПАО "Ил" с 20 апреля

Юрий Грудинин назначен новым гендиректором ПАО "Ил". Об этом говорится в решении совета директоров компании, опубликованном в среду.

"Избрать Генеральным директором ПАО "Ил" Грудинина Юрия Владимировича с 20 апреля 2019 года по 19 апреля 2022 года (включительно)", - говорится в материалах.

Ранее Грудинин возглавлял Таганрогский авиационный научно-технический комплекс (ТАНТК) имени Бериева.

Полномочия Алексея Рогозина на этом посту досрочно прекратятся 19 апреля текущего года, который станет последним его рабочим днем в компании.

Как сообщало Накануне.RU, ранее стало известно, что сын главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Алексей покидает пост вице-президента ОАК и должность гендиректора Авиационного комплекса им. С. В. Ильюшина.

Напомним, в "Ил" Рогозин пришел в мае 2017 года. Назначение сына чиновника в компанию просили проверить в прокуратуре. Ранее Алексей Рогозин в качестве замдиректора департамента имущественных отношений (ДИО) Минобороны курировал корпоративные отношения и реформу холдинга "Гарнизон" в 2016-2017 годах. Ранее он был генеральным директором федерального казенного предприятия "Алексинский химический комбинат", а до этого, с 2009 года по 2012 год - директором по развитию, заместителем генерального директора оружейного завода "Промтехнологии".