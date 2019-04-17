Юрий Грудинин назначен гендиректором ПАО "Ил" с 20 апреля

17 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Как проходила КТО в Тюмени

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика Центральный ФО

Юрий Грудинин назначен гендиректором ПАО "Ил" с 20 апреля

Юрий Грудинин назначен новым гендиректором ПАО "Ил". Об этом говорится в решении совета директоров компании, опубликованном в среду.

"Избрать Генеральным директором ПАО "Ил" Грудинина Юрия Владимировича с 20 апреля 2019 года по 19 апреля 2022 года (включительно)", - говорится в материалах.

Ранее Грудинин возглавлял Таганрогский авиационный научно-технический комплекс (ТАНТК) имени Бериева.

Полномочия Алексея Рогозина на этом посту досрочно прекратятся 19 апреля текущего года, который станет последним его рабочим днем в компании.

Как сообщало Накануне.RU, ранее стало известно, что сын главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Алексей покидает пост вице-президента ОАК и должность гендиректора Авиационного комплекса им. С. В. Ильюшина. 

Напомним, в "Ил" Рогозин пришел в мае 2017 года. Назначение сына чиновника в компанию просили проверить в прокуратуре. Ранее Алексей Рогозин в качестве замдиректора департамента имущественных отношений (ДИО) Минобороны курировал корпоративные отношения и реформу холдинга "Гарнизон" в 2016-2017 годах. Ранее он был генеральным директором федерального казенного предприятия "Алексинский химический комбинат", а до этого, с 2009 года по 2012 год - директором по развитию, заместителем генерального директора оружейного завода "Промтехнологии".

 

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Юрий Грудинин назначен гендиректором ПАО "Ил" с 20 апреля

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Юрий Грудинин, ПАО Ил, Алексей Рогозин, ОАК



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Поддерживаете ли Вы закон об ответственности для "антипрививочников"?

Результаты 1255

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети