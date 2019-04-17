Ученые: На Земле может стать темнее из-за увеличения количества космического мусора

Увеличение количества космического мусора грозит снизить количество солнечного света, поступающего на Землю. Об этом говорится в докладе специалистов института динамики геосфер РАН.

Исследования показывают, что на данный момент оптическая толщина мелкого космического мусора "пока не представляет собой значительной величины". Однако ситуация может заметно измениться с учетом прогрессирующего засорения космоса, передает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что Россия потратит миллиарды на защиту от космического мусора.

В 2016 году Роскосмос разместил заказ на создание третьей очереди автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве. Стоимость контракта – почти 3,8 млрд руб. Сами работы должны быть выполнены до 14 декабря 2025 года.