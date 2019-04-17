Свердловские контрразведчики изъяли партию оружия из нелегальной мастерской

Свердловские контрразведчики во взаимодействии с УФСБ России по Хабаровскому краю и ГУ МВД по Свердловской области накрыли нелегальную мастерскую по модернизации и производству оружия и боеприпасов.

Как сообщили Накануне.RU в свердловском управлении ФСБ, уроженец Екатеринбурга в интернете приобретал комплектующие к огнестрельному оружию, а затем собирал и кустарно дорабатывал его до боевого состояния. Установлено, что делалось это для последующей перепродажи.

В результате из незаконного оборота было изъято 37 единиц оружия, в том числе 11 автоматов Калашникова, четыре пистолета-пулемета "Кедр", пять пистолетов Макарова, пять револьверов "Наган" и другие. Следственным управлением ГУ МВД России по Свердловской области проводится проверка.

Ранее сообщалось, что руководитель свердловского УФСБ России генерал-лейтенант Александр Вяткин сохранил свой пост.