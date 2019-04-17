17 Апреля 2019
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО

Наталья Комарова на "Информационном мире Югры" пожелала журналистам добрых новостей

Губернатор Югры Наталья Комарова приняла участие в церемонии открытия 13 окружного форума "Информационный мир Югры", сообщили Накануне.RU в окружном департаменте общественных и внешних связей.

Форум стартовал сегодня, в Ханты-Мансийске. Его участниками стали свыше 300 представителей СМИ, пресс-служб муниципалитетов и предприятий, блогеров, независимых авторов, представителей органов власти и студентов журфаков. Тема слогана "Цифра близко".

В рамках форума в течение двух дней будут проходить публичные лекции, посвященные актуальным вопросам деятельности городских онлайн-медиа, фейкам и фейлам, новым форматам работы СМИ, реализации национальных проектов, построения цифровых коммуникаций. Также пройдут стратегические сессии "Трансформация телевизионного рынка региона при переходе на цифровой формат вещания в России", "Проблемы и перспективы развития печатных СМИ в Югре", "Региональные интернет-СМИ: векторы развития", "Региональное радио: больше, чем просто новости в эфире" и проектная сессия по реформированию медийных форматов межэтнической журналистики региона.

Форум Информационный мир Югры, Наталья Комарова(2019)|Фото: admhmao.ru

В качестве участников форума заявлены федеральные эксперты: креативный продюсер издательского дома "Комитет" Федор Карнаков, автор курса по поиску и верификации информации в РАНХиГС Илья Бер, заместитель главного редактора международного информационного агентства "Россия сегодня" Наталья Лосева, заместитель главного редактора ТАСС Лана Самарина, главный редактор сообщества "Лентач" Тарас Сычев, эксперт в построении digital community Александра Цурикова, председатель Гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге.

Форум Информационный мир Югры, Наталья Комарова(2019)|Фото: admhmao.ru

Во время открытия форума губернатор Югры Наталья Комарова отметила важность соблюдения традиций, их сохранения, развития.

"В этой связи оттолкнусь от известного мнения, что информация – это кислород современного мира. Поэтому крайне высока ответственность журналиста, необходимость создания условий для ответа на запросы людей в информации, ее правдивости, эмоциональности", – подчеркнула глава региона. Она отметила важную роль профессиональной и личной ответственности журналиста, степень правдивости, глубину, эмоциональность, неординарность мышления, при изложении материала.

Форум Информационный мир Югры, Наталья Комарова(2019)|Фото: admhmao.ru

Лучшим специалистам в сфере медиа, победителям конкурса "Журналист года - 2018" глава региона вручила награды. В частности, заслуженную премию в номинации "Легенда журналистики" получила публицист, ставший наставником для многих, воспитавший не одно поколение профессионалов, Галина Решетникова из Сургута. В новой номинации "Лучший журналист Югры", появившейся лишь в 2016 году, жюри конкурса победителем признало заместителя начальника редакции финно-угорских и тематических программ окружной телерадиокомпании "Югра" Татьяну Гордееву.

Форум Информационный мир Югры, Наталья Комарова(2019)|Фото: admhmao.ru

Форум Информационный мир Югры, Наталья Комарова(2019)|Фото: admhmao.ru

Наталья Комарова также подчеркнула, что важно, когда журналист, помимо своей основной профессии, имеет в собственном арсенале и другие навыки. В пример глава региона привела одного из молодых югорчан, который решил, что в будущем станет журналистом, при этом получая образование по совершенно иной специальности.

"В этой связи я бы хотела упомянуть корреспондента газеты "Сургутская трибуна" Анастасию Аладинскую. Она – один из лучших звонарей Югры в 2018 году, участница третьего епархиального фестиваля колокольных звонов. Представитель портала "Открытый регион" Евгений Оглоблин – номинант национальной премии "Поэт года-2019". Корреспондент ГТРК "Югория" Светлана Кравченко – волонтер общественного движения помощи животным "Ковчег", – добавила Наталья Комарова, подчеркнув, что такой глубокий, разнообразный внутренний мир журналиста позволяет ему быть востребованным у югорчан.

Представителям профессионального медиа-сообщества глава региона пожелала успехов в работе и добрых новостей.

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Наталья Комарова на "Информационном мире Югры" пожелала журналистам добрых новостей

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Теги: Форум Информационный мир Югры, Наталья Комарова



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