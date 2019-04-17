Наталья Комарова на "Информационном мире Югры" пожелала журналистам добрых новостей

Губернатор Югры Наталья Комарова приняла участие в церемонии открытия 13 окружного форума "Информационный мир Югры", сообщили Накануне.RU в окружном департаменте общественных и внешних связей.

Форум стартовал сегодня, в Ханты-Мансийске. Его участниками стали свыше 300 представителей СМИ, пресс-служб муниципалитетов и предприятий, блогеров, независимых авторов, представителей органов власти и студентов журфаков. Тема слогана "Цифра близко".

В рамках форума в течение двух дней будут проходить публичные лекции, посвященные актуальным вопросам деятельности городских онлайн-медиа, фейкам и фейлам, новым форматам работы СМИ, реализации национальных проектов, построения цифровых коммуникаций. Также пройдут стратегические сессии "Трансформация телевизионного рынка региона при переходе на цифровой формат вещания в России", "Проблемы и перспективы развития печатных СМИ в Югре", "Региональные интернет-СМИ: векторы развития", "Региональное радио: больше, чем просто новости в эфире" и проектная сессия по реформированию медийных форматов межэтнической журналистики региона.

В качестве участников форума заявлены федеральные эксперты: креативный продюсер издательского дома "Комитет" Федор Карнаков, автор курса по поиску и верификации информации в РАНХиГС Илья Бер, заместитель главного редактора международного информационного агентства "Россия сегодня" Наталья Лосева, заместитель главного редактора ТАСС Лана Самарина, главный редактор сообщества "Лентач" Тарас Сычев, эксперт в построении digital community Александра Цурикова, председатель Гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге.

Во время открытия форума губернатор Югры Наталья Комарова отметила важность соблюдения традиций, их сохранения, развития.

"В этой связи оттолкнусь от известного мнения, что информация – это кислород современного мира. Поэтому крайне высока ответственность журналиста, необходимость создания условий для ответа на запросы людей в информации, ее правдивости, эмоциональности", – подчеркнула глава региона. Она отметила важную роль профессиональной и личной ответственности журналиста, степень правдивости, глубину, эмоциональность, неординарность мышления, при изложении материала.

Лучшим специалистам в сфере медиа, победителям конкурса "Журналист года - 2018" глава региона вручила награды. В частности, заслуженную премию в номинации "Легенда журналистики" получила публицист, ставший наставником для многих, воспитавший не одно поколение профессионалов, Галина Решетникова из Сургута. В новой номинации "Лучший журналист Югры", появившейся лишь в 2016 году, жюри конкурса победителем признало заместителя начальника редакции финно-угорских и тематических программ окружной телерадиокомпании "Югра" Татьяну Гордееву.

Наталья Комарова также подчеркнула, что важно, когда журналист, помимо своей основной профессии, имеет в собственном арсенале и другие навыки. В пример глава региона привела одного из молодых югорчан, который решил, что в будущем станет журналистом, при этом получая образование по совершенно иной специальности.

"В этой связи я бы хотела упомянуть корреспондента газеты "Сургутская трибуна" Анастасию Аладинскую. Она – один из лучших звонарей Югры в 2018 году, участница третьего епархиального фестиваля колокольных звонов. Представитель портала "Открытый регион" Евгений Оглоблин – номинант национальной премии "Поэт года-2019". Корреспондент ГТРК "Югория" Светлана Кравченко – волонтер общественного движения помощи животным "Ковчег", – добавила Наталья Комарова, подчеркнув, что такой глубокий, разнообразный внутренний мир журналиста позволяет ему быть востребованным у югорчан.

Представителям профессионального медиа-сообщества глава региона пожелала успехов в работе и добрых новостей.