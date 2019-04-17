17 Апреля 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

Климкин заявил, что российское общество стало сталинистским

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Россия стала сталинистской, и это его ужасает. Так он прокомментировал новые результаты социологического опроса "Левада-центра" об отношении россиян к Иосифу Сталину.
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Как сообщало Накануне.RU, роль Сталина в истории страны положительно оценили 70% граждан, отрицательно - 19%. Лично хорошо относятся к Сталину 51%, плохо - 14%.

Климкин заявил, что эти результата "даже его ошеломили", хотя его трудно удивить.

"Это самый высокий показатель за все годы, и он впервые перевалил за 50%. То есть отныне личное отношение к Сталину является хорошим у большинства россиян", - написал он в Facebook.

"Наука констатировала, что с 2019 года российское общество стало сталинистским. Это новая реальность, которую нам придется учитывать", - отметил Климкин.

Он счел это "признаком дегуманизации" российского общества. Впрочем, с учетом современного европейского понимания гуманизма, возможно, что он и прав.

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Климкин заявил, что российское общество стало сталинистским

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Теги: Украина, Павел Климкин, Иосиф Сталин



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