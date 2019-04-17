17 Апреля 2019
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У московского "Тройка-Д банка" отозвана лицензия

У московского "Тройка-Д банка" отозвана лицензия на осуществление банковских операций, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Центробанка.

По данным регулятора, банк допускал нарушения в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, руководство кредитной организации систематически занижало величину необходимых к формированию резервов, а также завышало стоимость имущества в целях улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения.

В "Тройка-Д банке" осуществлялись "схемные" операции по искусственному поддержанию капитала для формального соблюдения обязательных нормативов.

Центробанк также указывает, что в кредитной организации были допущены недобросовестные действия по выводу активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. Информация о подобных деяниях неоднократно направлялась в правоохранительные органы.

Банк занимал 185 место в банковской системе РФ. Решением ЦБ в "Тройка-Д банк" назначена временная администрация.

Банк является участником системы страхования вкладов.

 

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У московского "Тройка-Д банка" отозвана лицензия

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Теги: Центробанк, отзыв, лицензия, тройка-д банк



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