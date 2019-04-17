На Ямале "распечатали" новую крупную нефтяную провинцию

17 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Как проходила КТО в Тюмени

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Экономика Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО

На Ямале "распечатали" новую крупную нефтяную провинцию

"Газпром нефть" завершила создание логистической схемы отгрузки нефти, обеспечив развитие Новопортовскому месторождению и "распечатав" новую крупную нефтяную провинцию на Ямале, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного правительства.

Финальным этапом проекта "Новый Порт" стали постановка на дежурство в Обской губе второго ледокола компании – "Андрей Вилькицкий" и начало работы первой в мире цифровой системы управления арктической логистикой "Капитан", обеспечивающей круглогодичный вывоз всей добываемой нефти сортов ARCO и NovyPort с минимальными затратами.

Отметим, что в акватории Обской губы установлен единственный в мире нефтеналивной терминал - "Ворота Арктики", работающий в пресных водах и сложных ледовых условиях. Объект обеспечил круглогодичную отгрузку нефти с Новопортовского месторождения.

Инвестиции в освоение Новопортовского месторождения с начала реализации проекта составили более 300 млрд руб., за эти четыре года добыто более 15 млн тонн нефти.

нефть, новый порт, газпром-нефть(2019)|Фото: yanao.ru

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов напомнил, что без создания надежного транспортного сообщения невозможна разработка новых перспективных месторождений, которые в большом количестве находятся на севере округа.

"Мы рады, что компания успешно реализовала на Ямале такой крупный проект, как создание логистической схемы для отгрузки арктической нефти. Проекты крупных компаний позволяют развиваться не только региону, но и всей стране", - подчеркнул Дмитрий Артюхов, добавив, что в прошлом году округ перечислил в федеральный бюджет более 1 трлн руб. налоговых отчислений.

Вадим Яковлев, Дмитрий Артюхов(2019)|Фото: yanao.ru

"Найдя единственный рентабельный путь вывоза арктической нефти, создав эффективную логистическую схему, мы не только обеспечили развитие Новопортовскому месторождению, мы "распечатали" новую крупную нефтяную провинцию. Речь идет о перспективных проектах как на полуострове Ямал, так и в соседних районах ЯНАО", - первый заместитель генерального директора "Газпром нефти" Вадим Яковлев.

Напомним, Новопортовское – одно из самых крупных разрабатываемых нефтегазоконденсатных месторождений на полуострове Ямал. Извлекаемые запасы категорий C1 и С2 составляют более 250 млн тонн нефти и конденсата, а также более 320 млрд кубометров газа.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

На Ямале "распечатали" новую крупную нефтяную провинцию

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: ямал, янао, арктика, нефть, новый порт, газпром нефть



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Поддерживаете ли Вы закон об ответственности для "антипрививочников"?

Результаты 1255

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети