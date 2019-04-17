На Ямале "распечатали" новую крупную нефтяную провинцию

"Газпром нефть" завершила создание логистической схемы отгрузки нефти, обеспечив развитие Новопортовскому месторождению и "распечатав" новую крупную нефтяную провинцию на Ямале, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного правительства.

Финальным этапом проекта "Новый Порт" стали постановка на дежурство в Обской губе второго ледокола компании – "Андрей Вилькицкий" и начало работы первой в мире цифровой системы управления арктической логистикой "Капитан", обеспечивающей круглогодичный вывоз всей добываемой нефти сортов ARCO и NovyPort с минимальными затратами.

Отметим, что в акватории Обской губы установлен единственный в мире нефтеналивной терминал - "Ворота Арктики", работающий в пресных водах и сложных ледовых условиях. Объект обеспечил круглогодичную отгрузку нефти с Новопортовского месторождения.

Инвестиции в освоение Новопортовского месторождения с начала реализации проекта составили более 300 млрд руб., за эти четыре года добыто более 15 млн тонн нефти.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов напомнил, что без создания надежного транспортного сообщения невозможна разработка новых перспективных месторождений, которые в большом количестве находятся на севере округа.

"Мы рады, что компания успешно реализовала на Ямале такой крупный проект, как создание логистической схемы для отгрузки арктической нефти. Проекты крупных компаний позволяют развиваться не только региону, но и всей стране", - подчеркнул Дмитрий Артюхов, добавив, что в прошлом году округ перечислил в федеральный бюджет более 1 трлн руб. налоговых отчислений.

"Найдя единственный рентабельный путь вывоза арктической нефти, создав эффективную логистическую схему, мы не только обеспечили развитие Новопортовскому месторождению, мы "распечатали" новую крупную нефтяную провинцию. Речь идет о перспективных проектах как на полуострове Ямал, так и в соседних районах ЯНАО", - первый заместитель генерального директора "Газпром нефти" Вадим Яковлев.

Напомним, Новопортовское – одно из самых крупных разрабатываемых нефтегазоконденсатных месторождений на полуострове Ямал. Извлекаемые запасы категорий C1 и С2 составляют более 250 млн тонн нефти и конденсата, а также более 320 млрд кубометров газа.