Активисты из Нижнего Тагила привезли в Москву более 17 тысяч подписей против "мусорной реформы"

Активисты из Нижнего Тагила отправились в Москву, чтобы передать более 17 тыс.подписей против "мусорной реформы" в приёмную президента РФ и Генпрокуратуру России. Об этом уральцы рассказали в группе "Тагил за перемены", передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Было собрано 14 тыс. голосов, также к нам присоединились ТОСы "Малый", "Кушва", "Новый". Они нам передали более 3 тыс. голосов. Спасибо им за это", - сообщили активисты.

Один экземпляр с подписями будет отдан в приёмную президента РФ, а второй в Генпрокуратуру России. Уральцы просят снизить тарифы на вывоз мусора.

Напомним, что "мусорная реформа" стартовала по всей России с 1 января 2019 г. С этого времени все полномочия по сбору, вывозу, сортировке, утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО передаются региональным операторам.

Добавим, что Свердловская область попала в число регионов, где риск возникновения "мусорной" напряженности критический. Ранее губернатор области Евгений Куйвашев заявил, что в ходе "мусорной реформы" жители региона получили некорректные счета. После этого местные власти решили снизить тариф на вывоз мусора на 12 рублей в месяц.

В декабре прошлого года мэрия Нижнего Тагила бунтовала (как оказалось в дальнейшем, безуспешно) против "мусорной реформы", заявляя о непомерно высоких тарифах "Рифея". А в начале 2019 года этот региональный оператор с тюменской пропиской "отличился" тем, что ошибочно выставил тагильчанам квитанции с завышенными суммами - в адрес "Рифея" с заявлениями о пересчёте обратилось более 50 тысяч горожан. Тогда оператор тоже объяснил ошибку "сбоем в системе".