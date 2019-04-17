Малкин и еще три игрока НХЛ вызваны в сборную России на ЧМ-2019

Сразу четыре игрока Национальной хоккейной лиги вызваны в сборную России для участия в чемпионате мира 2019 года.

Как сообщили Накануне.RU в Федерации хоккея России, в национальную команду вызваны вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачев и нападающий Никита Кучеров (все - "Тампа-Бэй"), а также форвард Евгений Малкин ("Питтсбург").

"Тампа-Бэй Лайтнинг" и "Питтсбург Пингвинз" сегодня завершили выступление в этом сезоне НХЛ, уступив в сериях до четырех побед "Коламбус Блю Джекетс" и "Нью-Йорк Айлендерс" соответственно.

Напомним, ранее Международная федерация хоккея опубликовала календарь чемпионата мира 2019 года в Словакии. Сборная России сыграет в группе В, соперниками команды на групповом этапе будут сборные Чехии, Норвегии, Латвии, Австрии, Италии, Швеции и Швейцарии.