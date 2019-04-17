17 Апреля 2019
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Стали известны фамилии первых претендентов на мандат депутата заксобрания Ямала

Ямальское региональное отделение "Единой России" озвучило фамилии первых участников предварительного голосования на дополнительные выборы депутата заксобрания по Салехардскому одномандатному округу. Партийные праймериз состоятся 26 мая, уже сейчас понятно, что борьба будет конкурентной, передает корреспондент Накануне.RU.

Сегодня пакет документов сдал директор окружного Центра развития интернет-коммуникаций Николай Шандрыголов, который возглавляет агентство "Север-пресс". Рассмотрение документов кандидата займет пять дней.

На праймериз заявился координатор партийного проекта "Городская среда" в Салехарде Степан Зинченко. Своего кандидата планирует выдвинуть медицинское сообщество: городской профсоюз работников здравоохранения накануне проголосовал за руководителя перинатального центра в Салехарде Алексея Денисова.

Напомним, мандат депутата ямальского заксобрания стал вакантен после сложения полномочий Еленой Зленко, политик стала сенатором Совфеда.

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Стали известны фамилии первых претендентов на мандат депутата заксобрания Ямала

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Теги: предварительное голосование, Законодательное собрание ЯНАО,



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