17 Апреля 2019
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"Замолчите!": В соцсетях растет движение противников спойлеров

Сразу несколько громких премьер, которые приходятся на эту весну – фильм "Мстители: Финал" и последний сезон "Игры престолов", а также связанные с этими премьерами утечки сценариев и кадров, породили в соцсетях настоящее движение противников спойлеров.
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Так, в твиттере с подачи режиссеров братьев Руссо (авторы последних "Мстителей") даже появился хэштег с просьбой не спойлерить и уважать интересы тех, кто еще не был в кино или собирается посмотреть фильм позже.

Многие отказываются от использования соцсетей, чтобы ненароком не увидеть в ленте спойлер, который часто представляет из себя даже не текст, а фотографию, коллаж, и взгляд мгновенно выхватывает такие картинки и их содержание.

Последней каплей стало видео с "огромным спойлером" из "Мстителей", которое накануне появилось в твиттере и на сайте Reddit. Разошлись уже и скриншоты, гифки и описания этого видео. И это при том, что создатели последнего фильма о команде супергероев до премьеры его не показывали даже журналистам и критикам. Премьера должна состояться 26 апреля.

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"Замолчите!": В соцсетях растет движение противников спойлеров

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Теги: мстители: финал, спойлер, игра престолов



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