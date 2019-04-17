В Челябинске прокуратура потребовала наказать виновных в пожаре на площадке конгресс-холла

В Челябинске прокуратура потребовала привлечь к ответственности должностных лиц, не обеспечивших строительный контроль на стройплощадке конгресс-холла, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Напомним, днем 8 апреля на строительной площадке горел утеплитель на площади 100 кв.м. Пожар удалось быстро ликвидировать. Власти сообщили, что данный инцидент не отразится на подготовке города к саммитам ШОС и БРИКС. Объект является резервной площадкой, а основные мероприятия саммитов пройдут в конгресс-холле "Таганай-2020". Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при проведении огневых работ.

Прокуратурой была организована проверка по факту пожара на стройплощадке конгресс-холла на берегу реки Миасс. В ходе которой было установлено, что ООО "УралНИИстром" не обеспечило функции строительного контроля за ходом возведения данного объекта. В результате сотрудниками подрядной организации, осуществляющей гидроизоляцию фундамента, огневые работы выполнены в непосредственной близости от места хранения горючих материалов, что и стало причиной возгорания.

Гендиректору компании внесено представление с требованием привлечь к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц.