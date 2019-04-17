В Свердловской области направят более 5 млн рублей на социально значимые проекты о Великой Отечественной

В 2019 году в Свердловской области направят более 5 млн рублей на поддержку социально значимых проектов о Великой Отечественной войне, которые реализуют общественные организации.

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Как сообщили Накануне.RU в региональном департаменте информационной политики, эта сумма вдвое превышает объем поддержки, направленный общественникам годом ранее. Среди поддерживаемых проект "Мы этой памяти верны" областной ветеранской организации. Он был реализован в начале 2019 года, ко Дню полного освобождения советскими войсками Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками и Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

Средства также направлены на мероприятия, посвященные 76-й годовщине со дня формирования Уральского Добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной.

Большое количество мероприятий, поддерживаемых областными властями, запланировано по традиции на май: так, областная ветеранская организация в рамках проекта "Помним. Гордимся" проведет встречу ветеранов с суворовцами, кадетами и юнармейцами в Екатеринбургском суворовском военном училище. Такие мероприятия проводятся последние восемь лет.

А в День памяти и скорби 22 июня на площади у Свердловского государственного академического театра драмы будет организовано театрализованное представление с участием творческих коллективов. Будут реализованы и другие проекты.