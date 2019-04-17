В Свердловской области направят более 5 млн рублей на социально значимые проекты о Великой Отечественной

17 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Как проходила КТО в Тюмени

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Свердловская область

В Свердловской области направят более 5 млн рублей на социально значимые проекты о Великой Отечественной

В 2019 году в Свердловской области направят более 5 млн рублей на поддержку социально значимых проектов о Великой Отечественной войне, которые реализуют общественные организации.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в региональном департаменте информационной политики, эта сумма вдвое превышает объем поддержки, направленный общественникам годом ранее. Среди поддерживаемых проект "Мы этой памяти верны" областной ветеранской организации. Он был реализован в начале 2019 года, ко Дню полного освобождения советскими войсками Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками и Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

Средства также направлены на мероприятия, посвященные 76-й годовщине со дня формирования Уральского Добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной.

Большое количество мероприятий, поддерживаемых областными властями, запланировано по традиции на май: так, областная ветеранская организация в рамках проекта "Помним. Гордимся" проведет встречу ветеранов с суворовцами, кадетами и юнармейцами в Екатеринбургском суворовском военном училище. Такие мероприятия проводятся последние восемь лет.

А в День памяти и скорби 22 июня на площади у Свердловского государственного академического театра драмы будет организовано театрализованное представление с участием творческих коллективов. Будут реализованы и другие проекты.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Свердловской области направят более 5 млн рублей на социально значимые проекты о Великой Отечественной

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: проекты, Великая Отечественная, Средний Урал



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Поддерживаете ли Вы закон об ответственности для "антипрививочников"?

Результаты 1255

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети