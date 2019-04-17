С января по март в Тюменской области от отравления умерли 93 человека

В Тюменской области за первый квартал 2019 г. зарегистрировано 374 случая острых отравлений химической этиологии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного Роспотребнадзора.

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Среди отравившихся - 61% мужчины и только 39% - женщины. Безработных среди отравившихся 42,8%, работающего населения - 19,3%, пенсионеров - 14,7%.

Первое место занимают отравления лекарственными препаратами (38,8%), второе - отравления другими видами, такими как: разъедающие вещества, уксусная эссенция, окись углерода, другие газы и пары, не уточненные вещества (31,6%), третье место – отравления спиртосодержащей продукцией (24,6%), затем - наркотическими веществами (7,5%); оставшаяся доля отравлений приходится на бытовые пищевые отравления (0,5%).

Умерли от отравлений 93 человека. При этом в 43% случаев смерть наступила от отравления алкоголем, наркотическими веществами - 16,1%, лекарственными препаратами - 8,6%, другие виды смертельных отравлений составляют 32,3%.