В Челябинске экс-замминистра экономического развития Бахаеву продлили домашний арест, но разрешили посещать спортзал

Центральный районный суд Челябинска продлил до 19 июня срок содержания под домашним арестом бывшему первому заместителю министра экономического развития Челябинской области Антону Бахаеву, обвиняемому в мошенничестве, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Суд удовлетворил ходатайство следователя, но разрешил обвиняемому посещать спортзал два раза в неделю.

Также на два месяца продлен срок домашнего ареста для депутата Центрального районного совета, бизнесмена Михаила Смирнова. Суд разрешил ему ежедневные прогулки и посещать работу два раза в неделю.

Бахаев и руководитель агентства международного сотрудничества региона Ольга Алейникова были задержаны 19 июля сотрудниками УФСБ. В ведомстве сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств. Речь идет о расходовании бюджетных средств на российско-казахстанский форум. Сумма ущерба может превысить 3,8 млн руб.

Добавим, что в январе арестовали Михаила Смирнова. Депутату предъявлено обвинение в мошенничестве. Следствие считает, что Смирнов в 2017 году вместе с первым замминистра экономического развития региона Антоном Бахаевым и директором агентства международного сотрудничества Ольгой Алейниковой похитил более 3,8 млн руб. из региональной казны - эти деньги были выделены на проведение российско-казахстанского форума. В феврале Смирнова отпустили под домашний арест.