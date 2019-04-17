Триполи подвергся ракетному удару, есть жертвы

В Ливии продолжаются столкновения. Несколько ракет были запущены по столице страны Триполи, четыре человека погибли, более 20 пострадали.

Взрывы и стрельба были слышны в центре города, сообщает Al Arabia.

Власти города обвинили в преступлении вооруженные силы генерала Халифы Хафтара. Как передает Regnum, главнокомандующий отверг обвинения.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео призвал войска Хафтара прекратить наступление на Триполи и вернуться к политическим переговорам.

Напомним, 4 апреля войска Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара выдвинулась в сторону столицы страны, где располагается правительство национального согласия под руководством Файеза Сараджа. Войска заняли несколько районов на юго-западе Триполи, в том числе Джанзур и Эс-Свани, а также международный аэропорт.