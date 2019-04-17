В оформлении Тюмени к 9 мая нет символики Знамени Победы, но использованы цвета "коричневой чумы"

17 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Как проходила КТО в Тюмени

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Тюменская область

В оформлении Тюмени к 9 мая нет символики Знамени Победы, но использованы цвета "коричневой чумы"

Тюменские коммунисты выступили против дизайна оформления, который будет использован на городских улицах на мероприятиях, посвященных 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Как передает корреспондент Накануне.RU, вопрос о подготовке рассматривался на заседании постоянной комиссии по социальному развитию в гордуме. Лидер фракции КПРФ Сергей Пыхалов возмутился "творческим" решением администрации города.

В концепции в наглядных материалах использован нейтральный фон, а надписи сделаны коричневым цветом, а также отсутствует изображение советской символики и главного символа – Знамени Победы. По мнению депутата, имеет место искажение исторической правды и затирание "красных" символов, под которыми и были разгромлены нацисты.

"Ветераны возмущаются, говорят: что такое, совсем забыли, кто ковал Победу над "коричневой чумой". Те макеты, которые были представлены нам, имеют коричневый фон и буквы, что у ветеранов ассоциируется с цветом фашизма, – рассказал Накануне.RU народный избранник. – Мы не против "георгиевской" ленты, но где серп и молот и Знамя Победы?"

По его словам, если не последуют изменения, то фракция коммунистов выступит против принятия концепции на заседании думы.

концепция оформления Тюмени к 9 мая - 2019(2019)|Фото: мэрия Тюмени

Впрочем, замглавы города Вера Соловьева и другие чиновники спорить не стали и пообещали "учесть замечания". По словам представителей мэрии, произошла техническая ошибка – "неправильно отобразился цвет", и пообещали взять ситуацию на контроль. Кроме этого, в следующий раз представителей КПРФ пообещали включить в комиссию, которая и утверждает концепцию оформления.

концепция оформления Тюмени к 9 мая - 2019(2019)|Фото: мэрия Тюмени

Отметим, что в 2016 году в Тюмени уже был скандал, связанный с праздничным оформлением города. Тогда в качестве логотипа было предложено стилизованное изображение силуэтов девушки и солдата на фоне голубого флага. Примечательно, что в качестве авторов дизайна выступала компания экс-"единоросса" Виталия Красноштанова, которому в этом году приостановили членство в партии после обвинений в браконьерстве и незаконном отстреле беременных косуль. Впрочем, после возмущения общественности в администрации города вынуждены были пересмотреть изображение и заменили голубой флаг на Знамя Победы, принеся извинения.

концепция оформления Тюмени к 9 мая - 2016(2019)|Фото: мэрия Тюмени

В "нулевые" улицы города долгое время украшали красные флаги без изображения серпа и молота, они имели на полотнище лишь желтую звезду. Но в 2014 году фракции КПРФ удалось продавить в местном парламенте областной закон "Об использовании копии Знамени Победы в Тюменской области", где уже было четко прописано точное описание символики и законодательно закреплено, что копией является точное воспроизведение Знамени Победы, которым, согласно Федеральному закону от 7 мая 2007 года № 68-ФЗ "О Знамени Победы", является штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, водруженный 1 мая 1945 года на здании рейхстага в городе Берлине.

Закон предписывает всем государственным, общественным и иным учреждениям на своих зданиях и при проведении праздничных мероприятий в День Победы использовать именно это полотнище. Однако, как показывает практика, закон исполняется не повсеместно.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В оформлении Тюмени к 9 мая нет символики Знамени Победы, но использованы цвета "коричневой чумы"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Знамя Победы, 9 мая, День Победы, Сергей Пыхалов, Вера Соловьева



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Поддерживаете ли Вы закон об ответственности для "антипрививочников"?

Результаты 1255

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети