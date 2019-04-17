Полиция установила одну из вероятных причин пожара в соборе Парижской Богоматери

Полиция установила одну из вероятных причин возгорания в соборе Парижской Богоматери.

Напомним, страшный пожар начался вечером 15 апреля, его удалось полностью потушить лишь утром 16 апреля. Огонь уничтожил верхнюю часть шпиля, часы и большую часть кровли.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Parisien, пожар начался со шпиля собора, который обрушился, а очаг возгорания находился у основания конструкции. Представители уголовной полиции Франции рассматривают проблему с электричеством как одну из вероятных причин пожара.

Ранее прокурор республики заявил, что пожар в соборе не был преднамеренным, приоритетная версия - случайный характер возгорания. Свою помощь в восстановлении собора и сборе средств на реставрацию предложили международные организации и крупные компании.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что собор Парижской Богоматери должен быть реконструирован за пять лет.