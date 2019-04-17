17 Апреля 2019
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Происшествия Северо-Западный ФО В России

В Петербурге эвакуировали 15 тысяч человек после угроз "отомстить за Майдан"

В Санкт-Петербурге около 15 тысяч человек были эвакуированы после сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах.

16 апреля люди были выведены почти из всех судебных зданий, пяти школ, торгово-развлекательных и спортивных комплексов, офисов прокуратуры, УФСБ и администрации Санкт-Петербурга.

При этом на электронную почту школ в Красносельском районе поступили сообщения на украинском языке с угрозой "отомстить за Майдан".

В Смольном ранее сообщали, что почти все угрозы рассылаются из-за границы, передает Regnum.

Напомним, 13 апреля Екатеринбург накрыла волна новых "минирований" - сотрудники правоохранительных органов эвакуировали посетителей и персонал сразу нескольких торговых центров уральской столицы.

В начале 2019 года волна ложных сообщений о минировании прошла по многим городам России.

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В Петербурге эвакуировали 15 тысяч человек после угроз "отомстить за Майдан"

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Теги: петербург, эвакуация, минирование



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